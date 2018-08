Četri tīri auto ar vienu salveti

Armor All salvetes auto virsbūves tīrīšanai tirdzniecībā pieejamas jau vismaz divus gadus, un savu popularitāti iekarojušas vienkāršā lietojuma dēļ. Ja virsbūve nav pārlieku netīra, tad to iespējams notīrīt ar Armor All Express sērija salvetēm. Lai gan agrāk bija pieņemts uzskatīt, ka t.s. sausā virsbūves tīrīšana bojā krāsojumu, Armor All salvešu struktūra paceļ un ieslēdz netīrumus salvetes porās, neļaujot tiem skrāpēt krāsu. Turpinot attīstīt virsbūves salvešu piedāvājumu, Armor All sācis lielāka izmēra (25 x 38 cm) salvešu ražošanu. Ar divpadsmit salvešu iepakojumu iespējams bez ūdens notīrīt līdz pat četrām automašīnām.