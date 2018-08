Zero Waste Latvija kustība sevi kā biedrību piesaka 2018. gada Zemes pārtēriņa dienā (Earth Overshoot Day) - 1. augustā. Saskaņā ar Global Footprint Network aprēķiniem, šogad 1. augusts ir diena, kad globāli esam iztērējuši visus gadam paredzētos resursus un tos sākam aizņemties no nākamajiem gadiem. Ar katru gadu šī diena arvien straujāk pietuvojas gada sākumam.

Zero Waste Latvija valdes priekšsēdētāja Laura Treimane saka: "Biedrību dibinām Zemes pārtēriņa dienā. Veidojot biedrību uz šāda pamata, skaidri iezīmējam problēmas, kuras vēlamies risināt. Bezatkritumu prakses Latvijā gan individuālā, gan institucionālā līmenī ir vitāli nepieciešamas, lai veiktu pagriezienu ilgtspējīgas attīstības virzienā. Ja vēlamies to īstenot, ir jārīkojas kopā. Biedrība "Zero Waste Latvija" turpinās sevi dēvēt par kustību, kas arī turpmāk apvienos bezatkritumu dzīvesveida entuziastus, lai dzīve bez lieku atkritumu radīšanas Latvijā kļūtu par normu."