Riekstiņš: Ja Putins piedzīvos būtisku reitinga kritumu, nav izslēdzamas ārpolitiskas avantūras

"Ja jūs uzdotu šādu jautājums pirms notikumiem Ukrainā, tad es drīzāk teiktu, ka tas nav iespējams. Pēc Ukrainas mēs to vairs teikt nevaram. Es gan domāju, ka ieviestās sankcijas savu ietekmi ir atstājušas," sacījis Riekstiņš, "lai gan, paskatoties vēsturē, mēs varam atrast pasaulē piemērus, kad iekšpolitisko grūtību brīdī ārpolitiskas avantūras palīdz mobilizēt sabiedrību ap attiecīgā valstī pastāvošo varu."

"Arī ārpolitikā, visticamāk, redzēsim turpinājumu tai samērā konsekventajai politikai, kuru var raksturot ar vārdiem - Krievijas piecelšanās no ceļiem. Šos vārdus Krievijā dzird bieži, it kā kāds viņus būtu uz ceļiem nospiedis. Tā ir tāda ačgārnā pasaules uztvere. Citiem vārdiem, lielvaras statusa atgūšana. Tiek konsekventi uzsvērts, ka nekāda Krievijas izolācija nav iespējama. Viss, ko Rietumi ir centušies īstenot, ir izrādījies blefs un ir izgāzies. Bez Krievijas neko pasaulē atrisināt nevar. Šie signāli gan uz iekšu, gan āru tiek konsekventi sūtīti. Kā rāda sabiedriskās domas aptaujas, tad lielvaras statusa atjaunošana tiek uztverta kā lielākais Putina līdzšinējās politikas sasniegums, par ko cilvēkiem ir gandarījums. To nevar novērtēt par zemu, jo daudziem Krievijā šī vēlme - mēs esam lieli un ar mums rēķinās - ir stipra," uzsvēris diplomāts.