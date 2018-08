Teju puse "SEB bankas" mājokļa kredītu privātpersonām izsniegti ar "Altum" garantiju

No piešķirtiem kredītiem 46% bija aizdevumi ar "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") garantiju ģimenēm vai jaunajiem speciālistiem.

Lielākā daļa no piešķirtajiem aizdevumiem paredzēta dzīvokļa iegādei vai remontam, apmērām 14% no kredītiem piešķirti mājas iegādei, bet ap 4% - mājas būvniecībai. Kopš gada sākuma "SEB bankas" kopējais mājokļa kredītu portfelis palielinājies par 2,7%.

"Lielākā pircēju aktivitāte gan apstiprināto kredītu skaita, gan arī apjoma ziņā ir Rīgā un tās apkaimē, kur koncentrējas ap 80% no visa piešķirtā finansējuma. No reģionālajiem centriem lielākā aktivitāte ir Jelgavā, Liepājā, Ogrē, Valmierā un Siguldā. Visvairāk iedzīvotāji iegādājas dzīvokļus otrreizējā tirgū, apmēram 15% veido mājokļi jaunajos projektos. Turklāt jau otro gadu novērojam arvien augošu pieprasījumu pēc privātmājām," norādīja "SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars.

Pēc "SEB bankas" novērojumiem, ap 45% aizņēmēju ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Aktīvākie kredītņēmēji vecumā līdz 40 gadiem ir vīrieši, savukārt vecuma grupā no 40 gadiem aktīvākas ir sievietes. Vidējais aizņēmēja vecums "Altum" garantēto kredītu gadījumā ir 28-30 gadi.

"Līdz šim kredīti ar "Altum" atbalstu veidoja ap 40% no kopējā apjoma, bet šogad to īpatsvars pieaudzis līdz 46%. Savu lomu šeit, protams, spēlē arī iespēja saņemt valsts atbalstu jaunajiem speciālistiem. Kopš gada sākuma piešķirti ap 540 aizdevumi ar "Altum" atbalstu par summu, kas pārsniedz 33 miljonus eiro. No tiem 83% ir aizdevumi ģimenēm, bet aizdevumi jaunajiem speciālistiem - 17%. Arī šajā kategorijā lielākā aktivitāte ir Rīgas reģionā. Aktīvās ir arī Liepāja, Jelgava un Ogre," informēja Škapars.