Pēdējo trīs gadu laikā gandrīz puse iedzīvotāju Latvijā ir izmantojuši patēriņa aizdevumus

Iedzīvotāju aptauja parāda, ka pēdējo trīs gadu laikā patēriņa vajadzībām finanšu līdzekļus no kredītkartes ir ieguvuši 19% iedzīvotāju, 18% iedzīvotāju kredītu ir saņēmuši bankā, savukārt 16% aptaujāto aizdevumu ņēmuši no nebanku kredītdevēja. Daļa respondentu ir izmantojuši gan banku, gan nebanku kredītdevēju sniegtos patēriņa aizdevumus.

Savukārt par nebanku kredītiem katrs trešais klients jeb 32% norāda, ka aizņēmies no 201 līdz 500 eiro, 20% aizņēmušies līdz 100 eiro, bet 19% no 101 līdz 200 eiro. Biežāk izmantotais atmaksas termiņš nebanku kredītiem ir līdz vienam mēnesim, to norādīja 39% respondentu, kas izmantojuši nebanku kreditēšanas pakalpojumus. Savukārt otrs biežāk izmantotais atmaksas termiņš ir vairāk par gadu, to atzīmēja 26% respondentu. Ar 13% seko atmaksas termiņš līdz 12 mēnešiem.