Ko vecāki un politiķi nezina

Tu zini, kā par brīnumu – jā! Mani sākumā ļoti daudz brīdināja - ak, die’s, ar skolotājiem nestrādā, un tā. Bet ja tu ej tīri cilvēcīgi, un, tiešām, mēs ar kolēģiem ejam ar to sajūtu, ka mēs gribam palīdzēt un zinām, ka faktiski tas ir ļoti vienkāršs darbs šobrīd, kā to izdarīt. Un, vecāki, ja jūs gribat palīdzēt skolotājiem - nevis gānāt viņus, uzbrūkiet viņiem, bet skatieties, kā varat palīdzēt un atbalstīt. Jo stresains cilvēks, noguris cilvēks, viņam ir ļoti grūti attīstīties un kaut ko izmainīt.

Kuru no 1000 man tev nosaukt? Mums ir apmēram 1000 katram... Piemēram, “paldies” teikšana. Man to patīk darīt. Es gribu milzīgu paldies pateikt šodien vienam cilvēkam – es nāku uz šejieni, esmu krustojumā, omulīgi kaut ko dūdoju pie sevis, un man kaut kas klauvējas pie muguras un saka: - Your bag is open! (Jums soma vaļā!). Pamāj, aizskrien un iekāpj mašīnā. Viņš bija piebraucis pie sarkanās gaismas luksoforā, ieraudzījis, ka man soma vaļā, izkāpis, pieskrējis pie manis, pabakstījis, un aizskrējis atpakaļ – ak, Dievs, cik sirsnīgi. Paldies! Un viens no “floviem” man ir pateikt paldies. Tas ir skaisti.