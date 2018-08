Īrnieku nodarītie zaudējumi īpašumam var sasniegt vairākus tūkstošus eiro

Līdz šim mājokļu apdrošināšana pasargāja no vandālisma, kas ir trešo personu tīši radīti bojājumi. Bet īrnieki ir pašu ielaisti, nevis pretlikumīgi iekļuvušas trešās personas. Augot īstermiņa īres portālu popularitātei Latvijā, apdrošinātāji papildinājuši piedāvājumu un paplašinājuši apdrošinātos riskus pie mājokļa apdrošināšanas, lai turpmāk varētu pasargāt īpašumu arī no īrnieku tīšiem nodarītiem bojājumiem. “Tas palīdzēs situācijās, ja tūristi dzīvoklī sarīkos traku ballīti un būs nepieciešams remonts, vai ilgtermiņa īrnieki izvācoties nozags sadzīves tehniku,” dažus no piemēriem min E. Melecis. Tāpat šī apdrošināšana atlīdzinātu negūtos īres maksas ieņēmumus, ja īpašumā iestātos jebkāda veida apdrošināšanas gadījums, kura dēļ tajā uz laiku nebūs iespējams dzīvot, piemēram, pēc ugunsgrēka, vandālisma vai ūdens noplūdes no kaimiņiem.