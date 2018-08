Pierādīts: Realitātes šovu skatīšanās padara jūs par sliktāku cilvēku

“Cilvēki ir izteikti materiālistiski, tomēr viņi ir arī ļoti sociāli un sabiedriski. Kā tas izpaužas, ir atkarīgs no kultūras. Ja uzsvars uz materiālismu tiek vairāk likts kā uz veidu laimes nodrošināšanai, tas mūs padara vairāk savtīgus un vairāk antisociālus, un tādējādi mazāk līdzjūtīgus pret cilvēkiem, kam dzīvē veicas mazāk,” norāda LSE Mediju un komunikācijas departamenta pārstāvis Rudolfo Leiva, kas ir viens no pētījuma autoriem.

Pētnieki nonākuši pie secinājuma, ka tiem cilvēkiem, kas regulāri skatās tādus slavenību dzīvi atspoguļojošos raidījumus kā “Keeping Up With The Kardashians”, ir spēcīgāka nosliece uz materiālismu un mazāka līdzjūtība attiecībā uz mazāk veiksmīgajiem sabiedrības locekļiem.