Latgalē, kur masē ar cirvi un lāpstu

“Naudu pelnām ar to, kas zem kājām,” smejas Anita, tērpusies pašnodarbinātā kostīmā no bērza tāss un kastaņiem. Pirts laikā viņas kleita esot arī masāžas ierīce. Strauja, enerģiska – šķiet viņai viss pa spēkam. Viņa ceļ galdā pīrāgu no nātrēm un bērza lapām, mājas sieru ar zaļumiem, kas dabā, cienā ar dabiskajiem čipsiem – sakaltētām bērzu lapām, uzkodai piedāvājot saldus čiekurus. “Dabā ir viss veselībai vajadzīgais, pastiep tikai roku un ņem,” viņa pieliecas un noplūc mauru sūreni, ko “rasa nomazgājusi”. Garša tiešām patīkama. Vajag grauzt āboliņu – tas tīra asinsvadus, saulespuķes izvada no organisma radioaktīvās vielas, madara atveseļo, bet flokši, oi, vispār, saldi un garšīgi. Anitas stāstītais atbilst mūsdienu uztura zinātnieku ieteikumiem. Piemēram, diētas ārsts Anatolijs Danilāns iesaka nemest prom “čužiņas” - sēkliņas, serdes, kātiņus – tas viss ir vajadzīgs organismam. Anita improvizē – zibens ātrumā sajūt klienta noskaņojumu un stāsta to, ko viņš grib dzirdēt.