Mājoklis kreilim – kā iekārtot māju, kad viss ir paredzēts labročiem

Viena no neērtākajām lietām mājoklī, ar ko saskaras kreiļi, ir durvju rokturi. Parasti tie ir pavērsti uz kreiso pusi, lai labrocis to varētu viegli saķert, novietot īkšķi brīvajā roktura pusē un nospiest to lejup. Savukārt apaļie rokturi ir atverami, griežot tos uz labo pusi, taču kreiļiem tā ir neērtā puse. Pastāv dažādi interneta veikali, un arī lielākajos būvniecības preču veikalos ir pieejamas uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas kreiļiem paredzētu rokturu variācijas. Viens no variantiem ir ierīkot bīdāmās durvis – pastāv vairāki varianti, turklāt šādas durvis neaizņems pārāk daudz vietas un nemulsinās ne kreili, ne labroci. Kas attiecas uz ārdurvju rokturiem – ir iespējams iegādāties dažādus dekoratīvus un ne tik dekoratīvus rokturus dažādos interneta veikalos.