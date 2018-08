Jau atkal miskaste nelāgi ož – ko nu darīt?

Pēc līdzīga principa darbosies arī absorbējošās salvetes – īpaša materiāla vienreizlietojamās salvetes, kas paredzētas veļas mašīnām un žāvētājiem. Šādas salvetes spēj uzsūkt noplūdušās krāsas no apģērbiem, taču tām ir vēl simtiem citu funkciju. Viena no tām ir smaku un šķidrumu uzsūkšana miskastē. Noklāj miskastes apakšu ar salvetēm un ieliec tīru maisu. Salvetes uzsūks noplūdušo šķidrumu un atsvaidzinās gaisu virtuves skapītī.

Smaržu maisiņi ar kaltētajiem ziediem, eļļām, tējām un garšvielām lieti noder apģērbu skapja atsvaidzināšanai – tad kādēļ gan to neizmantot arī miskastes smaku mazināšanai? Pagatavo smaržu maisiņu no kafijas filtra un sodas. Piepildi kafijas filtru ar sodu un aizsien to ar zobu diegu. Noliec sagatavoto maisiņu miskastes apakšdaļā – šo paņēmienu vari kombinēt ar vienu no iepriekšējiem padomiem, piemēram, avīzes uzsūks šķidrumu, bet soda atsvaidzinās miskasti.