10 prātam neaptverami fakti par IKEA

1. Zīmols IKEA radās 1943. gadā – tā idejas autors un dibinātājs bija zviedru skolnieks Ingvars Kamprads, kam tolaik bija vien 17 gadi. Tolaik pusaudzis saņēma dāvanā naudu no tēva par labām sekmēm skolā, kas pamudināja puiku sākt savu biznesu. Ingvars skolasbiedriem pārdeva pildspalvas, makus, bilžu rāmīšus, rotaslietas un neilona zeķubikses. Jau tolaik zēns savam uzņēmumam deva vārdu IKEA, kas ir akronīms no vārdiem “Ingvars”, “Kamprads”, “Elmtarida” (ferma, kurā Ingvars uzauga) un “Agunarida” (dibinātāja dzimtais ciemats). Tikai 1948. gadā Ingvars aizsāka mēbeļu tirdzniecību, bet 1963. gadā, Norvēģijā, tika atvērts pirmais IKEA veikals.

2. Viens no IKEA labāk atpazīstamajiem veikala pircēju “mānekļiem” ir tā izkārtojums. Katrs IKEA veikals ir izveidots kā labirints, un katra pagrieziena punktā ir kāds māneklis, sīkums, aksesuārs vai stends, kas teju vai aicina pircēju veikt impulsa pirkumus. Londonas universitātes koledžas pētījumā noskaidrots, ka vidēji pircēji IKEA iegādājas papildus vienu vai divas neplānotas preces katrā iepirkšanās reizē.

4. Iemesls, kādēļ IKEA mēbeles ir tik lētas, meklējams to iepakojumā. ASV galvenais IKEA dizaina menedžeris Markuss Engmans atzīst, ka dārgākās izmaksas ir pašu mēbeļu detaļu ražošana un loģistika, bet iepakošana un kompaktā mēbeļu salikšana iepakojumos palīdz ietaupīt naudu. Par vienu centimetru samazināts iepakojums var samazināt katras mēbeles izmaksas par 10 eiro.

6. IKEA pieprasītākā mēbele ir visvienkāršākais plaukts visa veikala sortimentā – tas ir Billy plaukts. To ražo visdažādākajos izmēros un krāsās, tāpēc šie plaukti iederas pilnībā visu dizainu un interjeru mājokļos, turklāt paši pircēji to visbiežāk izmanto arī citu mēbeļu izgatavošanā.

7. IKEA katru gadu izmanto 1% no visas pasaules komerciāli pieejamajiem kokmateriālu resursiem. Tāpat IKEA ir viens no retajiem uzņēmumiem, kas iegādājas un uztur mežus – arī Latvijā uzņēmums ir iegādājies 90 000 hektāru plašu meža platību. IKEA plāno ražot un gatavot mēbeles no pašu mežos izaugušajiem kokiem.