“Brexit” bez vienošanās neizbēgami nozīmē sadārdzināšanos un papildus birokrātiju

Augstākas komisijas maksas starptautiskiem kredītkaršu darījumiem, papildus nodokļi sūtījumu piegādei no Eiropas, kā arī lielāka birokrātija slimnīcām, kas no citām valstīm ieved asinis vai cilvēka orgānus - tie ir tikai daži piemēri no neērtībām, ko radīs Lielbritānijas aiziešana no ES bez vienošanās noslēgšanas.