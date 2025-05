ES ieviesīs vecuma pārbaudes lietotni un palielinās spiedienu uz tehnoloģiju gigantiem

Minimālais vecums vai aizliegumi sociālajos tīklos – nepilngadīgo aizsardzība ir bieži medijos apspriests temats. No šā gada jūlija to veicinās jauna lietotne, kas lielajiem uzņēmumiem uzliks jaunus pienākumus, lai mazinātu riskus, kam pakļauti to lietotāji. Tomēr likumdošanas regulācija šajā jomā joprojām ir tālu no ideāla.