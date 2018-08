Baznīca un pedofilija - desmit gadsimti seksuālas vardarbības

Lielākais no skandāliem bija saistīts ar Bostonas arhibīskapiju, baznīcas vadība centās to slēpt, toreizējais pāvests Jānis Pāvils II sasauca ASV kardinālu ārkārtas sapulci, taču pēc tam atklātībā parādījās aizvien jaunas liecības par pedofiliju arī citviet ASV. Skandāla rezultātā no amata atkāpās arhibīskaps Bernards Lo, savukārt Bostonas arhibīskapija kopumā 500 civilprasībās upuriem izmaksāja izmaksāja 85 miljonus dolāru.

FOTO: MAX ROSSI/REUTERS

Lielāko kompensāciju baznīcas vēsturē bija spiesta samaksāt Losandželosas arhibīskapija - kāds nezināms civilprasības iesniedzējs saņēma 660 miljonus.

2010. gadā atklātībā parādījās dokumenti par to, ka toreizējais pāvests Benedikts, kurš pirms stāšanās amatā vadīja kādu no Vatikāna iestādēm, bija noklusējis ziņojumu par Lorensu Mērfiju - garīdznieku, kas tika apsūdzēts par 200 zēnu seksuālu izmantošanu Svētā Jāņa nedzirdīgo bērnu pansionātā Viskonsinā laikaposmā no 1950. līdz 1974. gadam.

Austrālija

2013. gadā Austrālijas valdība izveidoja komisiju bērnu seksuālās izmantošanas gadījumu izmeklēšanai, kura 2015. gadā nāca klajā ar šokējošu gala ziņojumu - no 1950. līdz 2015. gadam no seksuālas vardarbības valstī cietuši 4444 cilvēki - 67% gadījumu noziegumus bija pastrādājuši priesteri, kā arī ordeņu brāļi un māsas. Komisija arī atklāja, ka Kristiešu brāļu ordenis, kura paspārnē atradās vairākas katoļu pansijas un skolas, laika posmā no 1980. līdz 2015. gadam kompensācijās upuriem izmaksājis 48 miljonus Austrālijas dolāru.

Īrija

21. gadsimta pirmajā desmitgadē Īriju satricināja divi ziņojumi par pedofiliju katoļu institūcijās. Pirmajā tika vēstīts par dzimumnoziegumiem Dublinas arhibīskapijā, kurus no 1975. līdz 2004. gadam pieseguši četri arhibīskapi. Visi četri tika izsaukti uz Vatikānu, lai atskaitītos pašam pāvestam.

Visi četri iesniedza atlūgumus, taču diviem pāvests atļāva palikt amatos.

Otrs ziņojums bija par psiholoģisku, emocionālu un seksuālu vardarbību, kurai 60 gadu garumā bijuši pakļauti bērni dažādās katoļu skolās un pansionātos. 2010. gadā atklājās, ka toreizējais Īrijas katoļu baznīcas galva kardināls Šons Breidijs 1975. gadā piedalījies sēdēs, kuru laikā bērniem likts parakstīt apņemšanos klusēt par priestera-pedofila Brendana Smaita noziegumiem.

Vācija

Iepriekšējā pāvesta Benedikta (laicīgajā dzīvē - Jozefs Racingers) dzimtenē lielākais pedofīlijas skandāls nāca gaismā 2010. gadā. Par seksuālu vardarbību katoļu baznīcas institūcijās bija sūdzējušies 300 cilvēki.

Šo sūdzību sarakstā bija arī ziņas par 170 bērniem, kurus seksuāli izmantojuši priesteri jezuītu skolās, katoļu skolās Bavārijā un Regensburgas Doma skolas zēnu korī, kuru veselus 30 gadus vadīja pāvesta brālis monsinjors Georgs Racingers.

FOTO: OSSERVATORE ROMANO/REUTERS

Parādījās arī ziņas par to, ka Benedikts, kurš pirms stāšanās amatā bija Minhenes arhibīskaps, palīdzējis piesegt tēvu Pēteru Hulermanu, kurš tika apsūdzēts zēnu seksuālā izmantošanā Minhenes un Frīzingas arhibīskapijās. Vatikāns kategoriski nosodīja "agresīvos mēģinājumus saistīt pāvestu ar šo skandālu".

Beļģija

2010. gadā pēc atzīšanās pedofilijā no amata atkāpās Briges bīskaps. Pēc šīs atkāpšanās par piedzīvotiem katoļu priesteru dzimumnoziegumiem ziņoja vairāk nekā 300 cilvēku - atklājās, ka pedofilija piekopta teju visās valsts bīskapijās. Tika ziņots par 13 cilvēkiem, kuri pēc pārciestā bija izdarījuši pašnāvību.

Kanāda

20. gadsimta 80. gadu beigās atklātībā parādījās ziņas par fizisku un seksuālu vardarbību Mauntkašelas Svētā Jāņa bāreņu namā Ņūfaundlendā. Sākotnēji valdība, policija un baznīca centās noslēpt ziņas par šiem noziegumiem, taču, pateicoties presei, tās 1989. gada beigās kļuva publiskas. Pēc publikācijas presē par pārciesto vardarbību kopumā ziņoja vairāk nekā 300 bijušie bāreņu nama audzēkņi. Lai izvairītos no kompensāciju maksāšanas, reliģiskais ordenis, kura paspārnē atradās skola, paziņoja par bankrotu.

Nīderlande

21. gadsimta otrās desmitgades sākumā tika uzsākta izmeklēšana par vairāk nekā 200 bērnu seksuālas izmantošanas gadījumiem laika posmā no 1950. līdz 1970. gadam.

Par pedofilijas gadījumiem tiek ziņots arī daudzās citās valstīs, tai skaitā Austrijā, Norvēģijā, Polijā, Indijā, Filipīnās, Čīlē, Hondurasā un citviet. Šajās valstīs atklātībā nonākušo pedofilijas un seksuālās vardarbības gadījumu skaits nepārsniedz simtu un atliek vien minēt, cik to ir bijis patiesībā.