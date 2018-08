Vējonis varētu izvēlēties apstiprināt jauno valdību ar «Saskaņu»

«Tas tiktu darīts par spīti «Saskaņas» iepriekšējiem darbiem,» uzskata Skudra. «Tomēr kamēr vien jaunā valdība nenāktu klajā ar konkrētu rīcības plānu, kurš paredz Latvijas distancēšanos no NATO un ES, mēs varam neuztraukties. Man arī grūti iedomāties, kuri no politiskajiem spēlētājiem būtu gatavi šādam plānam piekrist,» norāda Skudra. «Saskaņa» kā partija ir arī apaugusi ar daudziem mītiem un sabiedrībā ir iesakņojies uzstādījums, ka tās nonākšana pie varas automātiski nozīmētu virzīšanos Kremļa virzienā. Tomēr, ja mēs apskatāmies uz tās 4000 zīmju programmu, mēs redzam norādi, ka Latvija ir uzticama NATO un ES dalībvalsts. Piemērus tam, ka viss nav melns un balts, mēs varam redzēt arī tepat kaimiņos – Igaunijā. Tur pie varas ir centristi, kuri savos uzstādījumos gluži neatšķiras no «Saskaņas».