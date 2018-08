Asociācija: Nebanku sektora pievienošana Latvijas Bankas kredītreģistram pasliktinās patērētāju maksātspējas vērtēšanu

"No tirgus pazudīs pilnīga un gadiem ilgi uzkrāta iedzīvotāju kredītinformācija, kuru pašlaik no dažādiem finanšu aprites avotiem, tostarp no nekreditēšanas nozarēm ievāc, apkopo un uzkrāj tikai kredītinformācijas biroji. Līdz ar to kredītdevēji nevarēs pieņemt objektīvu, uz daudzpusīgas kredītinformācijas un maksājumu disciplīnas balstīto lēmumu par labu kredīta piešķiršanai, un iedzīvotājiem tiks piedāvāti viņu patiesai klienta vērtībai neadekvāti kreditēšanas nosacījumi, vai kreditēšanas pakalpojumi nebūs pieejami vispār," skaidroja Kalniņš.