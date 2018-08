Cita mūsdienīga atkāpe no protokola - tēva piedalīšanās dzemdībās. Princis Čārzls palika palātā pie princeses Diānas prinča Viljama dzimšanas laikā 1982. gadā. Pats Viljams savukārt atbalstīja Keitu Midltoni, kad viņa laida pasaulē princi Džordžu, princesi Šarloti un mazuli Luisu, kurš nāca pasaulē šopavasar.

Protokols pieprasa, ka valdošajam monarham par mantinieka piedzimšanu ir jāuzzina pirmajam un tikai pēc tam to drīkst uzzināt publika. Piemēram, par savu bērnu piedzimšanu princis Viljams karalienei Elizabetei II paziņoja pa slepeno telefonu.

Kad 2013. gadā piedzima tiešais britu troņmantnieks princis Džordžs, par to tika paziņots uz apzeltīta koka molberta, kas tika izlikts karaļnama vārtu priekšā. Šī tradīcija, kad tiek paziņots par karaliskajām bērēm vai piedzimšanu, eksistē kopš 17. gadsimta.

Cita neparasta tradīcija - kad par mazuļa dzimšanu paziņo pilsētas saucējs. Šobrīd tas ir 81 gadu vecais Tonijs Epltons, kurš uz slimnīcas sliekšņa paziņoja par visu Keitas un Viljama bērnu piedzimšanu. Paralēli šie notikumi tiek atzīmēti, izšaujot gaisā 62 šāvienus pie Tauera tilta, kā arī 42 šāvienus no Bekingemas pils.

Tiklīdz karaļnams paziņo par karaliskās ģimenes locekles grūtniecību, ļaudis sāk minēt, kā tiks nosaukts mazulis. Likmes notiek visā Lielbritānijā, savukārt karaliskie pārstāvji seko tam, lai vārds netiktu atklāts pirms noteiktā laika. Karaliskie mazuļi, savus vārdus allaž manto no senčiem. Tas, kāds vārds tiek izvēlēts, nākotnē spēlē nozīmīgu lomu.

Daži no otrajiem vārdiem mēdz sakrist ar citiem ģimenes locekļiem. Džordžam, piemēram, viens no vārdiem ir tāds pats kā tēvam. Šarlotes otrais vārds sakrīt ar Elizabetes II vecvecmāmiņu, turklāt Šarlote ir arī viņas tantes Pipas Midltones otrais vārds, bet trešais vārds - Diāna - runā pats par sevi.

Viljams un Keita ir pārkāpuši vēl vienu tradīciju, ārvalstu amatpersonu vietā uzaicinājuši par Džordža un Šarlotes krustvecākiem kļūt draugus. Savukārt tradīcija, kuru Keita un Viljams tomēr nav pārkāpuši, ir mazuļa kristību kleita. Džordžu, Šarloti un Luisu kristīja viktoriāņu laika reprodukcijas kristāmkleitā, tādu ir nēsājuši visi karaliskie mazuļi kopš 1841. gada. Princeses Viktorijas - karalienes Viktorijas vecākās meitas - kristību kleita ir mantota paaudžu paaudzēs, taču 2004. gadā tika izlemts atteikties no oriģināla, kad Elizabete II uzskatīja, ka kleita ir kļuvusi pārāk trausla izmantošanai. Pēdējā karaliska persona, kuru kristīja šajā kleitā, bija Veseksas grāfa meita - lēdija Luīze.

Pēdējā oriģinālā kleita tika izgatavota no pašas karalienes Viktorijas kāzu kleitas - no zīda un mežģīnēm. 163 gadu laikā to ir valkājuši 62 karaliskie mazuļi, ieskaitot karalieni Elizabeti II, princi Čārlzu un princi Viljamu. Princis Džordžs ir ceturtais karaliskais bērns, kurš tika kristīts jau jaunā kristību tērpā.