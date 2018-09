Aizvadītajā nedēļas nogalē Hemptonas pils dārzā uz ikgadējo auto elegances konkursu sabrauca vairāki simti automobiļu, kas nereti saražoti vai arī saglabājušies tikai dažos eksemplāros. To vidū bija tādi auto kā Mercedes-Benz S-Type Barker Tourer ‘Boat Tail’, McLaren F1 GTR Longtail, Aston Martin DB4 GT, DB4 GT Zagato un DB4 Bertone Jet, Rolls-Royce Sweptail, Aston Martin V12 Vantage V600, Aston Martin Vanquish Zagato Speedster, McLaren Senna, Jaguar XE SV Project 8, Mercedes AMG Hammer (pirmais sedans, kas sasniedza 300 km/h), Lotus Carlton, Alvis Speed 25 Drophead Coupe by Charlesworth/Hooper un daudzi citi. Dažus no tiem aplūko mūsu fotogalerijā.