“Brexit” Lielbritānijai jau izmaksājis vairāk kā 2% no IKP

Lielbritānijas iedzīvotāju pirms diviem gadiem notikušajā referendumā pieņemtais lēmums izstāties no Eiropas Savienības (ES) valsts ekonomikai līdz šim jau izmaksājis vairāk nekā 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), neskatoties uz to, ka “Brexit” tehniski vēl nav noticis, vēsta ASV aģentūra “Bloomberg”.