Astoņu stundu lāsts

Darbs ir cilvēces lāsts, uzskatīja krievu rakstnieks Maksims Gorkijs. Un grēks - piebalsoja viņa pēctecis Varlams Šalamovs, ar to domājot ne jau radošu, bet fizisku, primitīvu darbu, kas nepieciešams izdzīvošanai. Kinorežisore Kira Muratova saķēra galvu: kā vispār var mīlēt darīt to, kas jādara obligāti? Ar darba mīlestību lepojas tikai tie, kam nav ar ko aizpildīt savu dzīvi!

“Strādāšanu” un “darbu” intelektuāļi allaž nopēluši – tiesa, domājot rutinētu, neizbēgamu ikdienas “rukāšanu”, nevis intelektuāli smalkas nodarbes, prātošanu un radošas mokas. Un viņiem var piekrist, ja runājam par to bezjēdzīgo rosīšanos, ar ko bieži vien cilvēce nodarbojas.

Kosas Hipokrats ir ne vien “medicīnas tēvs”, bet arī arodmedicīnas pamatlicējs, jo sengrieķu ārsts un domātājs pamanīja kā cilvēka veselība un stāja mainās atkarībā no tā, ko viņš dara, iesāk RSU Aroda un medicīnas katedras asociētais profesors, Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. “Koncepts – astoņas stundas, piecas dienas nedēļā, nācis no pagājušā gadsimta sākuma, ir novecojis, un ir skaidrs, ka pienācis brīdis to mainīt – jautājums, kā? Tāpēc lielākajā daļā Eiropas valstu eksperimentālā kārtā tiek ieviesta saīsināta darba nedēļa un pētīta darbinieku pašsajūta un produktivitāte.”