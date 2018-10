Pēdējo divu nedēļu ziņu virsrakstus rotā Holivudas filmu cienīgs notikums – Saūda Arābijā populārs žurnālists ieradās saņemt dokumentus savas valsts konsulātā un no turienes tā arī neiznāca. Daudzi pasaulē jau pamatoti gatavojas bērēm. Tomēr aiz žurnālista nogalināšanas slēpjas kāda persona, kura jau sen pamatīgi sprēgā gan Tuvo Austrumu, gan pasaules politikā.

Otrdien, 2. oktobrī, pazīstamais saūdarābu žurnālists Džamals Hašogi iegāja Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, lai saņemtu oficiālu apliecinājumu par viņa šķiršanos no sievas. Šis apliecinājums būtu Hašogi devis iespēju apprecēt viņa jauno mīlestību – Turcijas pilsoni, ar kuru kāzas bija iecerētas jau nākamajā dienā. Pirms ieiešanas konsulātā žurnālists savai topošajai sievai (kura bija ieradusies kungu pavadīt) iedeva telefonu un lūdza zvanīt Turcijas prezidenta Redžepa Tajipa Erdogana padomdevējam gadījumā, ja viņš no ēkas neiznāk ilgāk par divām stundām. Sieviete pie konsulāta durvīm gaidījusi vairāk nekā desmit stundu un vēl nākamajā rītā velti meklējusi pazudušo Hašogi.

Lai gan līdz šim nav iegūta pilnīga skaidrība par to, kas īsti konsulāta telpās notika ar Hašogi, Turcijas varas iestāžu veiktā izmeklēšana liek domāt ka viņa pazušanas vaininiece ir Saūda Arābijas valdība. Ankara ir paziņojusi, ka tās rīcībā ir nonācis audio un vizuālais materiāls ar notikumiem konsulāta iekšienē, kurš apliecina Saūda Arābijas valdības iniciētu žurnālista spīdzināšanu un nogalināšanu. Lai gan nav skaidrības, kā Turcija īsti šādu materiālu ieguva, CNN izlūkošanas un drošības analītiķis Roberts Bērs uzskata, ka Ankara ir daudzu valstu pārstāvniecībās ierīkojusi novērošanas un izsekošanas ierīces (teorētiski neatļauta, bet diplomātijā lietota prakse). Pēc Turcijas varas iestāžu veiktās izmeklēšanas konsulāta ēkā Ankara arī apgalvo, ka Hašogi ķermenis pēc slepkavības ir ticis sadalīts vairākās daļās un Saūda Arābija ir pārkrāsojusi atsevišķas konsulāta telpas, lai noslēptu slepkavības pēdas.

Tāpat Turcijas rīcībā ir informācija par 15 Saūda Arābijas pilsoņiem, kuri Hašogi pazušanas dienā agri no rīta ieradušies Stambulā ar divām privātajām lidmašīnām un palikuši Wyndham un Movenpick viesnīcās, kuras atrodas konsulāta tuvumā. Vairāki no tiem identificēti kā daļa no Saūda Arābijas izlūkdienesta.