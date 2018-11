Lietas, no kurām atbrīvoties, pirms pienāk Ziemassvētki

Ja mājās ir bērni, pastāv liela iespēja, ka mājās glabājas vairākas rotaļlietas un sporta ekipējums, no kura jaunākie ģimenes locekļi jau ir izauguši. Sašķiro nelietotās rotaļlietas – labākās no tām atdod ģimenes draugiem vai radiem vai arī ziedo, bet bojātās mantas izmet. Ja bērnam ir grūti šķirties no rotaļlietām, kaut gan interese par tām jau sen ir zudusi, ievies “vienu ārā, otru iekšā” politiku – norunā, ka, izmetot kādu veco rotaļlietu, vietā nāks cita mantiņa.

Dažkārt nevēlamas un neveiksmīgas dāvanas ir kā slogs uz pleciem – no vienas puses, tās kāds tuvinieks ir dāvinājis vai nu kā joku, vai arī nav mācējis piemeklēt kāroto mantu, taču ir centies iepriecināt, bet no otras – dāvana ir nejēdzīga un to nevar pat izmantot. Lai arī neizmantoto dāvanu izmešana būs veicama ar smagumu sirdī, tā tomēr sagādās gandarījumu. Izmetot nejēdzīgās dāvanas, drīz vien apjautīsi, ka tās vairs lieki neaizņem vietu, kā arī, tās ieraugot, vairs nav jādomā – “kur to likšu?” vai “ko ar to darīt?”.