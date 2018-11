ASV vidustermiņa vēlēšanas ir spilgtākais notikums uz ASV politiskās skatuves šogad. To iznākumam ir potenciāls ievērojami apgrūtināt valsts prezidenta Donalda Trampa dzīvi un padarīt viņa laiku līdz nākamajām vēlēšanām (2020.gadā) ārkārtīgi grūtu. Vai tā tiešām notiks?

Otrdien, 6. novembrī ASV norisinās vidustermiņa vēlēšanas, kuras notiek divus gadus pēc prezidenta pilnvaru termiņa sākuma (Trampa gadījumā – 2016. gads). To ietvaros ASV iedzīvotājiem tiek dota iespēja pārvēlēt valsts Kongresa sastāvu (Pārstāvju palātas 435 locekļus un 35 no 100 Senātā esošajiem senatoriem). Šis notikums tiek uzskatīts par iespēju paust attieksmi pret līdzšinējo prezidenta administrācijas darbu un, nepieciešamības gadījumā apgrūtināt tās darbošanos atlikušos divus gadus (no četru gadu pilnvaru termiņa).