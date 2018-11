Eksperte: Lai no ceļojuma nepaliktu pāri tikai plāni un tukšums maciņā

Šoruden medijos izskanēja ziņa par to, ka tūroperators ”Prieks Tūre” apturējis savu darbību, kamēr daļa tūristu vēl bija ārzemēs. Gada sākumā tiesas priekšā stājās arī cits tūroperators, no kura klienti vēlējās piedzīt zaudējumus. Kā izvēlēties piemērotāko tūroperatoru, lai plānotais ceļojums nebeigtos ar mēnešiem ilgu gaidīšanu, lai saņemtu atpakaļ samaksāto naudu par nenotikušo atpūtu, par to savā viedoklī stāsta Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes docētāja Daina Vinklere.