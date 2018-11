"Rīgas satiksme" cer pārdot vairākus desmitus nolietoto transportlīdzekļu

Izsoles notiks 20. novembrī plkst. 15 uzņēmuma telpās Vestienas ielā 35. Viena no izsolēm būs ar augšupejošu, bet otra - ar lejupejošu soli. Izsole ar augšupejošu soli tiks rīkota pirmo reizi, un tajā plānots pārdot 13 vieglās automašīnas, 12 tramvajus un sešus autobusus.

Savukārt izsole ar lejupejošu soli notiks atkārtoti, un tajā uzņēmums cer atbrīvoties no 11 vieglajām automašīnām un diviem autobusiem. Transportlīdzekļi tiek pārdoti to tehniskā nolietojuma dēļ, un daļa no tiem paredzēta tikai rezerves daļu ieguvei.