Noskaties Nekonstatējot zaudējumus, izbeidz krimināllietu par patvaļīgu koku ciršanu uz Austrumu robežas aizsargājamā dabas liegumā

“Robežsardze izmantoja savas tiesības un pārsūdzēja šo lēmumu. Norādot uz to, ka viss kadastra numurs, kur ir izzāģētie koki, ir robežjosla. Attiecīgi Valsts vides pārraudzības birojs atcēla šo administratīvo aktu un līdz ar to nav zaudējumu. (NP: Juridiski negribējāt pacīnīties?) Mums nav tādas pilnvaras. (NP: Dabai nodarīto postījumu trīs miljonu apmērā neviens nekompensēja?) Šobrīd situācija ir tāda. Mēs šai gadījumā vairs neko nevaram izdarīt. Mums vairs nav zaudējumu, ir cits tiesiskais režīms un līdz ar to process ir izbeidzams.”