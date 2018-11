Ventspils brīvostā samaksa par tauvošanos pieaugs par 50%

Tonnāžas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās pēc likmēm. Jaunie noteikumi paredzēs, ka sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu līdz 10 000 un konteinerkuģiem, "ro-ro" jeb ritošā sastāva transportēšanas kuģiem, "ro-pax" kuģiem (kravas pasažieru kuģiem ar horizontālu kravas iekraušanu un izkraušanu), neatkarīgi no to bruto tonnāžas, kuri veic kravas operācijas ostā, izņemot kuģus, kuros krauj beramos minerālmēslus, lieto likmi par katru iekrauto un/vai izkrauto tonnu 0,83 eiro, kas ir par 0,06 eiro vairāk nekā pašreiz. Savukārt sauskravu kuģiem ar bruto tonnāžu 10 000 un vairāk, izņemot konteinerkuģus, "ro-ro" kuģus un "ro-pax" kuģus, par vienu tonnu būs jāmaksā 0,32 eiro līdzšinējo 0,30 eiro vietā, bet tankkuģiem neatkarīgi no bruto tonnāžas par vienu tonnu būs jāmaksā 0,38 eiro līdzšinējo 0,35 eiro vietā.