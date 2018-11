Bermonts: "Tiem, kuri mūsu dzimtenei uzglabās šo izeju uz jūru, Krievija būs vienmēr pateicīga"

“Vairākkārtīgi, kā vārdos, tā pavēlēs esmu aizrādījis un izskaidrojis tos iemeslus, kuri spieduši manu armiju atturēties no tālākas virzīšanās uz Krievijas iekšieni un uzturēties šeit, kur krievu vara tiek ignorēta, kur varu sagrābuši tie, kas grib atraut no Krievijas viņai no sendienām piederošos Baltijas piejūras apgabalus. Es sekoju tam pašam mērķim, kādi ir karaspēkam, zem slavenā ģenerāļa Deņikina vadības Dienvidos un Ukrainē un nevaru pielaist, ka par Krievijas saimniekiem būtu tie, kuri cenšas atdalīt no Krievijas viņas zemes. Virsnieku un jaunāko priekšnieku kungi, Jums jāzina, ko nozīmē Krievijai Baltijas piekraste. Tā ir izeja uz jūru netikvien latviešu un igauņu apgabaliem, bet visai Krievijai, sakot no tālā Urāla. Ne par velti krievu ķeizars Pēteris Lielais ar krievu asinīm iekaroja sev ceļu uz jūru un ar to Krieviju pārvērta par lielu Eiropas valsti. Atminiet, ka ja jūs atdosiet šo piekrasti Krievijas ienaidniekiem, daudz krievu asinis nāksies izliet, lai viņu no jauna iekarotu. Bet tiem, — kuri mūsu dzimtenei uzglabās šo izeju uz jūru, — Krievija būs vienmēr pateicīga.