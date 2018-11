Jāatzīst, ka Latvijā atšķirībā no sievietēm, vīriešiem slimības atklāj daudz ielaistākās stadijās- aptuveni 75% vīriešu kaites sāk ārstēt jau ar traucējošiem simptomiem, nevis profilaktiskās apskatēs atklātu vēl nejūtamu slimību. Trešo vietu vīriešu slimību vidū dala asinsrites slimības un tikai stiprajam dzimumam raksturīgie priekšdziedzera jeb prostatas labdabīgie un ļaundabīgie audzēji, kas viņiem nozīmē to pašu, ko krūts vēzis sievietei, vismaz dažos aspektos noteikti... Vairāk par prostatu stāsta “Veselības centrs 4” filiāles “Juglas klīnika” urologs Alvis Laukmanis:

Prostata aptver eju (urīnizvadkanālu), pa kuru urīns no urīnpūšļa izplūst no dzimumlocekļa. No vienas puses prostata piedalās un ietekmē dzimumfunkcijas (erekciju, orgasmu, apaugļošanu), no otras puses,