Ikgadējā Web samitā Lisabonā pulcējušies 60 000 dalībnieku, 80 arī no Latvijas

Uz ikgadējo Web samitu, kas šogad no 4.līdz 6.novembrim notiek Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, sabraukuši vairāk nekā 60 000 dalībnieki no 170 pasaules valstīm. Samitā, kas tradicionāli pulcē IT un tehnoloģiju jomas profesionāļus un uzņēmējus, šogad ieradušies arī 80 dažādu uzņēmumu pārstāvji no Latvijas.