Ballītes stils: "Narciss" atbalsta vietējos dizainerus

Pasākuma laikā viesiem bija iespēja arī apskatīt modes skati ar jaunajām rudens kolekcijām no NARCISS by Alise Trautmane, Antistar, AvvAMooR un Silk Novels, kas tika kopā stilizētas ar Ksenijas Daņilovas unikālajām cepurēm. Pasākumā viesus sagaidīja satriecoša atmosfēra ar uzkodām no Andaluzijas Suns, vīniem no Amber Wines kā arī Dj Sabinē mūziku.