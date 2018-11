Vēbers kā EK prezidents būtu prognozējams, taču viņš nav spilgta personība

Viņš pauda nožēlu, ka par vadošo kandidātu no ETP nav izvēlēts bijušais Somijas premjerministrs Aleksandrs Stubs. Pēc eksperta domām, Vēbers ir gudrs, gados salīdzinoši jauns un prognozējams, tomēr labāks kandidāts būtu cilvēks, kas ir ar nedaudz aktīvāku un plašāku redzējumu.

"Vēberu daudzi varētu saukt par ļoti klasisku kandidātu un no viņa nav gaidāmi lieli pārsteigumi, kas ir pozitīvi. Bažas neraisa arī viņa izteikumi saistībā ar Krieviju. Vienlaikus tie, kas par viņu balsoja, acīmredzot gribēja cilvēku, kas nav ļoti spilgta personība. Galā ar Eiropas Savienības (ES) izaicinājumiem viņš tiks, bet jautājums, vai viņš pats nāks ar skaidru un inovatīvu reformu piedāvājumu? Drīzāk to darītu Stubs," pieļāva Gobiņš.

Gobiņš vērsa uzmanību, ka Vēbers un arī Timermanss ir vāji vai viduvēji kandidāti. Tāpat viņi nav ļoti mīlēti no dalībvalstu vadītājiem, kuriem būs liela nozīme gala izvēlē. "Tā rezultātā, izvēles gadījumā tie, kas tiek nominēti, nemaz var netikt pie amata. Tādā gadījumā nevar izslēgt, ka parādās vēl citas kandidatūras," pieļāva "Eiropas kustības Latvijā" prezidents.

Viņš arī minēja, ka kandidātu, kas gribētu ieņemt pašreizējā EK prezidenta Žana Kloda Junkera vietu, netrūkst, tomēr potenciālie kandidāti ļoti pragmatiski vērtē to, cik liela varbūtība ir gūt atbalstu no dažādu valstu delegātiem, kas piedalās balsošanā par kandidātu izvēli, tādēļ arī daļa politiķu šobrīd jau ir attiekušies no tālākas kandidēšanas.