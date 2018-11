ZZS, visticamāk, aicinās Jūrmalas domi lemt par Trukšņa atsaukšanu

Viņš atgādināja, ka ZZS ir ieteikusi Truksnim nolikt deputāta mandātu un atteikties no domes priekšsēdētāja amata. "Protams, ka to mēs varam ieteikt. Viņš var šo deputāta mandātu nenolikt. Tad mēs - ZZS valde - nāksim kopā un, visticamāk, aicināsim mūsu ZZS frakciju Jūrmalas domē lemt par Trukšņa kunga atsaukšanu no domes priekšsēdētāja amata," teica Krauze.