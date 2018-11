Holivudas skaistule Andželīna Džolija jau jaunībā cīnījās ar regulārām garastāvokļa maiņām un nomāktības sajūtu. "Es biju ļoti nelaimīga pusaudze,ar tieksmi uz pašiznīcināšanos. Es nemaz nenovērtēju savu dzīvību. Jā, es agrā vecumā jau guvu sasniegumus un man aizsākās karjera, bet paralēli tam visam es vienmēr jutu sevī tukšuma sajūtu. Es nezināju, kur likties," izdevumā "Wall Street Journal" runā aktrise.

Slavenība arī neslēpj, ka šī sajūta viņai atgriezās pēc dzemdībām, kad zuda interese ne vien par bērnu, bet arī par savu mīļoto vīru. Aktrise atceras, kā viņa nav spējusi no rītiem piecelties no gultas: "Es sapratu, ka atkal grimstu tumsā, bet neko nespēju padarīt ar sevi. Toreiz mani paglāba aizraušanās ar kino veidošanu, kas lika celties no gultas un darīt!"

Andželina Džolija FOTO: AFP/SCANPIX

Dziedātāja Lēdija Gāga ar savu avangardisko izskatu un straujo karjeras augšupeju ir sabiedrībā radījusi stipras personības iesapidu, kurai viss dzīvē nākas gludi un viegli. Tomēr tā tas nav - tieši karjera un talants viņu iedzina pārslodzē, izdegšanā un galu galā arī depresijā. "Par laiku, kad sirgu ar depresiju es runāju atklāti un iesaku to darīt arī citiem cilvēkiem. Labāk to apspriest un izrunāt, nekā izliekties, ka viss ir kārtībā un ciest," kādā no intervijām "Cosmopolitan" runā popdīva.

Lady Gaga FOTO: AFP/SCANPIX

Jā, jā - arī zelta puisēns princis Harijs reiz ir sirdzis ar depresiju. Un tam ir patiesi nopietns iemesls - mātes, princeses Diānas nāve 1997. gadā, par kuru brīvi runāt viņš spēja tikai pagājušā gadā. Pēc desmit gadiem, kas tika izdzīvoti nespējā pārdzīvot mātes nāvi un, protams, ilgā atteikšanās patiesību pieņemt. Kā raksta izdevums "Telegraph" runāt ar psihologiem princi pierunājis vecākais brālis, princis Viljams, kurš ātri saprata problēmu, kāpēc Harijs ir uzsācis ballīšu dzīvesveidu. Pateicoties brāļu uzticībai un ciešajām attiecībām, Harijs tika galā ar šo mokošo problēmu.

Princis Harijs FOTO: PA/Scanpix

Aktrise Vinona Raidere depresiju iepazina pēc smagās šķiršanās no Holivudas aktiera Džonija Depa. Tolaik meitenei bija tikai 19 gadi, kas šķiršanās faktu padarīja īpaši dramatisku. Vinona sāka daudz lietot alkoholu, narkotikas un viss beidzās ar smagu depresiju. "Es jutu, ka jūku prātā. Man galvā bija tikai melnas domas," intervijā "The San Francisco Chronicle" reiz atzinās aktrise. Raidere pēc palīdzības vērsās pēc notikuma, kas beidzās gandrīz ar traģēdiju - viņa gultā aizmiga ar degošu cigareti un izcēlās ugunsgrēks.

Vinona Raidere FOTO: AP/Scanpix