"Esam dzimuši Sibīrijā, bet dvēsele raujas uz Latviju." Sibīrijas latvieši sveic Latviju simtgadē

"Ziniet, draugi, mēs esam dzimuši šeit, Sibīrijā, bet dvēsele raujas uz Latviju. Tā ir neizskaidrojama sajūta, vārdos to nav iespējams izteikt. Velk un viss!" Ceļojot pa Transsibīrijas maģistrāli, mēs tikāmies ar Omskā un Omskas apgabalā dzīvojošajiem Sibīrijas latviešiem. Viņiem bijusi atšķirīga pagātne un arī tagadne atšķiras. Bet ir kaut kas, kas viņus visus vieno - neiedomājama mīlestība pret Latviju. Bez vēsturiskām atkāpēm, bez politiskā konteksta - apsveikuma vārdi Latvijai neatkarības proklamēšanas dienā no tiem, kas dzīvo tūkstošiem kilometru attālumā no mūsu valsts, bet tik un tā Latviju sauc par savu dzimteni.