"Facebook" vēsta, ka labāk spēj konstatēt noteikumu pārkāpumus

"Facebook" pavēstīja, ka periodā no aprīļa līdz septembrim ir divkāršojis proaktīvi konstatētās naida runas daudzumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem.

Uzņēmums arī paziņoja, ka no aprīļa līdz septembrim ir atspējojis vairāk nekā 1,5 miljardus viltus kontu salīdzinājumā ar 1,3 miljardiem iepriekšējā sešu mēnešu periodā. Lielākā daļa tā konstatēto viltus kontu bija finansiāli motivēti, nevis ar dezinformēšanas mērķi. "Facebook" ir apmēram 2,3 miljardi lietotāju.

"Facebook" ziņojums nāca klajā dienu pēc tam, kad laikraksts "The New York Times" publicēja plašu ziņojumu par to, kā "Facebook" pēdējos divos gados risinājis krīzes. Laikraksts apgalvoja, ka "Facebook" stratēģija šajā jomā ir "novilcināt, noliegt un novirzīt".