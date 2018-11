Jau trešo gadu Gundega Skudriņa ar komandu novērtēta starptautiskā nozares profesionāļu konkursā

“Bea World Festival” ir iniciatīva, kas atzīst un veicina izcilību notikumos un dzīvajā komunikācijā visā pasaulē, jau 13 gadus pasniedzot šo apbalvojumu kādam no Eiropas notikumiem 22 dažādās kategorijās, piešķirot arī specbalvas. Līdz šim konkursā “Bea World Festival” piedalījušies dalībnieki no 29 pasaules valstīm. Iniciatīvas mērķis ir veicināt lielu un mazu notikumu popularizēšanu, parādot to dažādību un organizatoru radošo izdomu.