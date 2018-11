Ķeguma novadā, dzēšot dzīvojamo māju, cietis ugunsdzēsējs

Savukārt plkst.20.35 saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju Rīgā, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka kādā no dzīvokļiem pie krāsns deg malka trīs kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās mājas izglāba septiņus cilvēkus. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis un nodots mediķiem.