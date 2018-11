Eksperts: 5G tehnoloģijas biznesam ļaus būt efektīvākam un straujāk attīstīties

“Šāds tiešsaistes jeb “dzīvais” video bija redzams bobsleja sacensībās Phjončanas olimpiskajās spēlēs, kad pie sportistu aizsargķiverēm piestiprinātās videokameras tiešraidē raidīja braucienu no pilotu skatu punkta. Tas bija viens no dienvidkorejiešu eksperimentiem 5G praktiskā izmantošanā. Iespējams, daudzi to nepamanīja, taču tik kvalitatīvu video ar 4G tehnoloģijām iegūt būtu grūti,” skaidro BITES tehniskais direktors.