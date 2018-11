"Varat uzreiz mani nomētāt ar akmeņiem, bet, pirms to darāt, lūdzu, uzklausiet! Man ir vajadzīgs viedoklis no visas sirds. Laulībā esmu astoņus gadus, bērnu nav. Plāns par bērniem bija, bet nolēmām to uz laiku atlikt. Tomēr ir viss pārējais - abiem neslikts darbs, savs miteklis, mašīna utt. Varētu likties - dzīvo un priecājies, bet nu pirms jau 2-3 gadiem es sapratu, ka jūtas pret vīru ir padzisušas, pat vairāk - mirušas. Dažkārt gadās nelieli jūtu uzplaiksnījumi, bet ļoti reti. Viņš mani mīl, tas ir redzams un jūtams. Es iemīlēju citu, un mums ir abpusējas jūtas. Viņš vēlas pēc iespējas ātrāk noformēt mūsu attiecības oficiāli un ne no viena neslēpties. Es arī to ļoti vēlos.