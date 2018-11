Partijas pagaidām nesteidz solīt atbalstu Gobzema veidotai valdībai

"Nezinu, cik ilgi varam atļauties formēt valdību, līdz ar to es no vienas puses ļoti ceru, ka Gobzemam izdosies to veidot," sacīja Pabriks. Viņš aģentūrai LETA pauda, ka politiskais spēks plāno piedalīties valdības veidošanas sarunās un pārrunājamie jautājumi primāri būs atkarīgi no "KPV LV" un premjera kandidāta Gobzema piedāvājuma, ar ko tiks iepazīstinātas pārējās partijas.