Kā piens ar medu jeb 5 veselību stiprinoši karstie dzērieni

“Karstie dzērieni ir lielisks veids, kā sasildīties un dabīgā veidā uzņemt vitamīnus, stiprināt imunitāti, pasargāt ķermeni no iekaisumiem, uzlabot matu struktūru un pat samazināt apetīti. Ieteicamā dienas deva ir aptuveni 2–4 glāzes. Dienā nevajadzētu izdzert vairāk par litru karsto dzērienu – lai arī tie pozitīvi ietekmē organisma darbību, jāatceras, ka karsto dzērienu sastāvā ir saldinātāji, piemēram, medus, kas būtībā ir cukurs, un to ik dienas jāuzņem kontrolēta daudzumā,” stāsta farmaceite.

Karsts ūdens, citrons un medus ir viens no populārākajiem aukstās sezonas dzērieniem, un ne velti. Ikdienā lietojot citronūdeni ar medu, tas pasargās no infekciju saslimšanām, uzlabos vielmaiņu un palīdzēs izvadīt toksīnus. Citrons satur gan C vitamīnu, kas stiprina organisma imunitāti, gan aktīvās vielas, kas palīdz izdalīt žulti un līdz ar to veicina aknu darbību. Savukārt medum piemīt antibakteriālās īpašības, kas mazina vīrusu veidošanos risku.

Citronūdenim ar medu, pievienojot ingveru un kanēli, karstais dzēriens iegūst jaunas garšas un veselību spēcinošas īpašības. Ingvers piešķir papildu sildošu efektu, palīdz mazināt klepu, jo tas spēj atslābināt gludos elpceļu muskuļus, bet kanēlis palīdz regulēt cukura līmeni un līdz ar to mazina apetīti. Ja karstais dzēriens, kura sastāvā ir arī kanēlis, tiks dzerts no rīta tukšā dušā un vakarā pirms gulētiešanas, tas stimulēs vielmaiņu, turklāt pozitīvi ietekmēs matu stāvokli – ir pierādīts, ka kanēļa lietošana uzturā uzlabo matu struktūru.

Siltais dzērveņu dzēriens jeb morss bieži tiek dēvēts par “superdzērienu”, ko gatavo no sastampātām un vārītām dzērvenēm, kā arī nedaudz cukura. Dzēriens satur C vitamīnu, ir spēcīgs antioksidants, lieliski cīnās ar brīvajiem radikāļiem, samazina nierakmeņu veidošanos, dezinficē urīnceļus, neļauj baktērijām pielipt pie to sieniņām, līdz ar to papildus pasargā arī no nepatīkamajiem urīnceļu iekaisumiem vēsajā un drēgnajā periodā.