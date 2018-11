"Ja godīgi - es aizstāvēju cilvēku. Vakarā eju, redzu - trīs cilvēki sit jaunu puisi. Es iejaucos. Beigās tie trīs par mani uzrakstīja iesniegumu", "Pasaki godīgi, viking, kāpēc jūs, latvieši, graužat rīkles saviem vietējiem krieviem?", "Mums ir stulbais kapitālisms" - un citi no ceļabiedriem dzirdētie stāsti, sarunas un frāzes, ko dzirdējām ceļojumā pa Transsibīrijas maģistrāli. Tie ir parastu cilvēku stāsti. Parastu krievu. Cilvēku, kuriem pilnīgi vienaldzīga bruņošanās sacensība un valdības iekšējā politika. Cilvēku, kuru viedoklis un nostāja nekad nenonāk federālo telekanālu ēterā.

Sarunas dzimst no nekurienes, to tēmas nepārtraukti mainās. Piemēram, vilcienā "Maskava-Krasnojarska" es aizgāju uz labierīcībām, kamēr Mārtiņš ar Denisu - mūsu kaimiņu vietkaršu vagonā - sprieda par datoriem un Latvijas un Krievijas armiju bruņojumu. Kad pēc nepilnām trim minūtēm atgriezos, viņi jau runāja par to, kā pareizi kaut cūku.