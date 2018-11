2017. gada Eurostat dati liecina, ka Latvija starp citām Eiropas dalībvalstīm atkritumu šķirošanā ieņem tikai 18. vietu, par četrām vietām atpaliekot no Igaunijas, bet divām – no Lietuvas. Ik gadu viens Latvijas iedzīvotājs vidēji saražo 433 kilogramus atkritumu, bet Eiropā – vidēji 476 kilogramus. Neraugoties uz to, ka Latvijā ik gadu tiek saražots skaitliski mazāk atkritumu, tomēr poligonos tie nonāk vairāk nekā Rietumeiropā. Pēdējos trīs gados Latvijā poligonos nonāca aptuveni 80% atkritumu, bet tikai piektdaļa no tiem tika sašķiroti un pārstrādāti. Savukārt Vācijā pārstrādē ik gadu nonāk teju puse no visiem atkritumiem. "Latvijas zaļā punkta" informācija liecina, ka 70% no visiem atkritumiem ir pārstrādājami, taču tikai pavisam neliela daļa iedzīvotāju izmanto šo potenciālu.