Spice, dziļurbums vai aka: kā pašu spēkiem ierīkot ūdens apgādes sistēmu

Mūsdienās sūkņu izvēles spektrs ir ļoti plašs, tāpēc, pirms izvēlamies sev nepieciešamo sūkni, ir svarīgi zināt un definēt sūkņa darba punktu, kas sastāv no plūsmas daudzuma litros/sekundē, litros/stundā vai m3/stundā un sūknēšanas augstuma metros. Plūsmas daudzumu ir iespējams aprēķināt, zinot, cik daudz un kādi ūdens izdales punkti mājā ir paredzēti (izlietnes, dušas, vannas, podi, veļas mašīna, trauku mašīna, saimniecības krāni, laistīšanas krāni utt.). Sūkņa spiedienu arī iespējams aprēķināt, ņemot vērā ģeodēzisko augstuma starpību (vertikālais attālums starp sūkņa asi un augstākā ūdens izdales punkta asi, piemēram, duša mājas augšējā stāvā) un spiediena zudumus ūdensapgādes sistēmā (attālums no sūkņa līdz tālākajam ūdens izdales punktam). Ja ģeodēzisko augstumu aprēķināt ir salīdzinoši viegli, tad hidrauliskos zudumus aprēķināt jau ir daudz sarežģītāk. Tas ietver lineāros (spiediena zudumi caurulēs) un vietējos (spiediena zudumi sistēmas elementos, veidgabalos – līkumi, sazarojumi, sašaurinājumi, paplašinājumi, dažādas nozīmes vārsti un ventiļi u. c.) hidrauliskos zudumus. Lineārie zudumi vidēji svārstās no 400 līdz pat 2300 Pa/m. Tas, protams, ir atkarīgs arī no ūdensapgādes sistēmas izvēlētā caurules materiāla un iekšējās sieniņas relatīvā raupjuma. Katrā līkumā spiediena zudumi var būt ap 170–400 Pa, atzarojumos vietējie zudumi var sasniegt pat 950 Pa. Šie skaitļi, protams, ir stipri aptuveni, jo būtībā vietējo hidraulisko zudumu aprēķins ir atkarīgs no pielietotā materiāla, veidgabala konstrukcijas un šķērsgriezuma izmēra, kas veido vietējās pretestības koeficientu, tāpat svarīgi zināt arī plūsmas daudzumu un ātrumu.