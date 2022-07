Kā tikt galā ar elpceļu alerģijas cēloņiem mājās - putekļu ērcītēm un putekļiem

Daudzi nemaz neapzinās, ka iekštelpu gaiss var būt pat līdz piecām reizēm piesārņotāks nekā ārtelpu gaiss. Sekas, ko izraisa neveselīgs gaisa piesārņojuma līmenis, var būt cēlonis dažādiem veselības sarežģījumiem un samazināt veselīgi nodzīvotos dzīves gadus. Ilgtermiņā uzturēšanās šādā vidē var rezultēties dažādās slimībās - ik gadu pasaulē no apkārtējā un iekštelpu gaisa piesārņojuma izraisītajām komplikācijām mirst septiņi miljoni iedzīvotāju.

Mūsu mājokļos kopā ar putekļiem dzīvo arī putekļu ērcītes. Tie ir sīki, kukaiņiem līdzīgi kaitēkļi, kas izraisa dažādas alerģijas. Lai gan tās var saskatīt tikai ar mikroskopa palīdzību, tās vienmēr būs klātesošas un vairosies siltā, mitrā vidē. Ērcītes pārtiek no cilvēku mirušajām ādas šūnām, putekļiem un citiem mikroskopiskiem pārtikas avotiem, piemēram, ziedputekšņiem un sēnīšu sporām.

Arvien biežāk ar putekļu ērcīšu izraisītajām problēmām saskaras alerģiski cilvēki. Aptuveni 8-12% iedzīvotāju cieš no to izraisītajām alerģijām - iesnām, šķavām, aizliktu vai tekošu degunu, klepu, niezošām acīm un ādu, apgrūtinātu elpošanu vai pat smakšanu. Šie visi simptomi ļoti ietekmē spējas strādāt, mācīties un pilnvērtīgi atpūsties.

"Lai efektīvi savāktu gan putekļu ērcīšu "barību", gan pašus kukainīšus, jālieto mūsdienīga sadzīves tehnika. Tā ne tikai atvieglos ierastos mājas darbus, bet uzlabos arī dzīves kvalitāti. Dažādu virsmu uzkopšanai mājās visparocīgāk būs izmantot putekļu sūcēju. Īpaša uzmanība jāpievērš to specifikācijai - ar neredzamajiem mājas viesiem visefektīvāk tiks galā putekļu sūcēji, kuros iestrādāts HEPA filtrs. Putekļus vienkārši uzslaukot ar slotu vai lupatu, ērcītes un alergēni tiks dzenāti uz riņķi, turpretī putekļu sūcējā iestrādātais HEPA filtrs aizturēs smalkās daļiņas un telpā atpakaļ nonāks tikai tīrs gaiss", uzsver Ieva Cīrule, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas alergoloģe, pneimonoloģe.

Lai spētu pilnvērtīgi atjaunot savus resursus un uzlabotu labsajūtu, komfortu guļamistabā var uzlabot, novietojot tajā gaisa attīrītāju. Attīrītājs savu lielāko darbu paveiks naktī. No rīta pamostoties un sākot kustēties, alergēni būs maz - tie neriņķos gaisā, neradot un nesaasinot alerģiskas reakcijas. Arī ziedputekšņu sezonas laikā - no marta, kad sāk ziedēt koki līdz augustam, kad nezāles zied, alerģiski cilvēki labāk jutīsies, ja vidē, kurā viņi uzturas, būs gaisa attīrītājs.

Mitruma līmenis mājokļos ir augtāks vasarā, bet zemāks ziemā. Optimālajam mitruma līmenim mājās ir jābūt robežās no 30% līdz 50%. Cilvēkiem, kuri ikdienā uzturas telpās, kurās tas ir paaugstināts - vismaz virs 50%, pasliktināsies veselība. Telpās esošais mitrums ne tikai veicina mājas putekļu ērcīšu, baktēriju, sēnīšu attīstību, bet arī pelējuma veidošanos. Mitruma savācēja uzstādīšana var palīdzēt mazināt šo problēmu. Arī tādas ikdienas darbības kā veļas žāvēšana iekštelpās, veicina mitruma veidošanos, tāpēc veļu labāk ieteicams žāvēt veļas žāvētājā vai vismaz atvērt logu, ja to žāvē iekštelpās. Tādējādi daļa no liekā mitruma tiks izvadīta ārā.