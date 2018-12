Tev vienmēr salst vairāk nekā citiem? Farmaceite iesaka pārbaudīt veselību

“Diennakts laikā ķermeņa temperatūra mainās, bet minimuma-maksimuma svārstības nav lielākas par 0,5–0,7 grādiem. Augstākā ķermeņa temperatūra parasti ir pēcpusdienā, laika posmā no plkst. 16.00–18.00, bet zemākā no plkst. 03.00–04.00 no rīta. Tas saistīts ar to, ka nakts stundās organisms ir miera stāvoklī un enerģijas patēriņš ir minimāls. Normālos apstākļos organismam ir jāspēj pielāgoties ārējai videi un jānodrošina atbilstoša ķermeņa temperatūra. Ja tomēr cilvēkam vienmēr salst pat tad, kad citiem ir silti, to nevajadzētu atstāt bez ievērības – nepamatota salšana var būt saistīta ar organisma darbības traucējumiem,” stāsta A. Fleišmane.