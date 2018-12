No "KPV LV" deputāta Zakatistova tiesas ceļā piedzen 700 eiro

LTV raidījums "De facto" savulaik vēstīja, ka mikrouzņēmuma "Al De Media" īpašnieks Linards Kālis vairākus gadus strādājis pie Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa (KPV LV). Kad abu pušu ceļi šķirās, Kālis sniedza informāciju, ka deputāta uzdevumā fiktīvi esot nodarbinājis vairākus cilvēkus. Visticamāk, Kāļa sniegtā informācija bija viens no pamatojumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sāktajai lietai par partijas "KPV LV" iespējami nelikumīgu finansēšanu.

Savukārt savos paskaidrojumos tiesai Zakatistovs norādījis, ka neatzīst prasības pieteikumu un uzskata, ka minētos naudas līdzekļus saņēmis pamatoti. Zakatistovs tiesai skaidrojis, ka, neskatoties uz to, ka starp pusēm nebija noslēgts darba līgums, starp abām pusēm bijušas nodibinātas darba tiesiskās attiecības, ko pierādot apstāklis, ka Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā viņš ir reģistrēts kā uzņēmuma darbinieks. Zakatistovs tiesai uzsvēra, ka viņš uzņēmumā veicis pētījumu, kas saistīts ar Farmācijas likumu.

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 20 dienu laikā no 5. decembra.

LTV raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka mikrouzņēmuma "Al De Media" īpašnieks Kālis iesniegumā KNAB rakstījis, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam Kaimiņam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa. Savukārt Kaimiņš noliedz, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus.