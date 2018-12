“Mums ir brīnišķīgi bērni, bet problēma ir vecākos,” saka Rīnūžu vidusskolas direktors Deniss Kļukins. “Daudziem ģimenēs nav lietu, kas būtu mantotas, piemēram, no vecvecākiem. Tādēļ viņi nespēj novērtēt, kas ir vērtīgs. Saviem skolotājiem esmu pateicis: negaidiet, ka jums pateiks paldies, jo viņi to vienkārši neprot. Un tā nav viņu vaina.”

Deniss Kļukins ir progresīvs Rīnūžu vidusskolas direktors, kurš sava Vecmīlgrāvja mikrorajona bērniem vēlas iedot labāko. Pat, ja viņi nespēj to novērtēt.

Rīgas 15.vidusskolas direktore Nataļja Kubasova, kuras skola atrodas netālu no Centrālās stacijas un arī ir Rīgas skolu saraksta lejas galā, intervijā bieži atsaucās uz skolēnu, kurš turpat netālu dzīvoja dzīvoklī ar klona grīdu. “Kad skolotāja aizgāja pie viņa uz mājām, zēns ielīda dzīvoklī pa logu, jo viņam nebija atslēgas. Atvēra durvis. Istabas vidū stāvēja lāde, kurā bija maize, auzu pārslas un margarīns Rama. Viņš to lepni rādīja ar domu: “Mums viss ir,” atceras Kubasova. Skolēns nebūt neesot bijis no nelabvēlīgas ģimenes. Atzīmes apmierinošas, dzīvojis viens ar mammu, kura strādā valsts iestādē.